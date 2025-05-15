Çorum Valisi Ali Çalgan, Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürü olarak göreve başlayan Bekir Dinçer’i ağırladı.

Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü görevine atanan Bekir Dinçer, Vali Çalgan’ı ziyaret etti. Ziyarette Bekir Dinçer ile Vali Ali Çalgan, ilimizdeki tarımsal faaliyetler, kooperatifçilik çalışmaları ve üreticiye yönelik destek mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Vali Ali Çalgan, Tarım Kredi Kooperatifi’nin kırsal kalkınmadaki önemli rolüne dikkat çekerek, Bekir Dinçer’e yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Editör: Haber Merkezi