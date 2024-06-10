Toplantıda, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

İlimizde tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, faaliyetler ve yatırımların değerlendirildiği Tarım Konseyi Toplantısı, Vali Dağlı başkanlığında Çorum Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, sulanabilir tarım arazilerinin arttırılması, kaliteli ürün üretimi ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çözüm odaklı projeler üreterek tarım sektörünün tüm paydaşları ile birlikte koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, birlik ve kooperatif başkanları ile bazı yetkililer katıldı.



Editör: KEMAL YOLYAPAR