M.Ç.(70) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 74 DF 059 plakalı minibüs ile M.Ö.(48)’in kullandığı hafif ticari araç Çorum-İskilip Karayolu Ömerbey Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi F.Ö.(43) ve minibüste bulunan tarım işçileri S.K.(56), G.T.(40), D.Ü.(47), Y.T(49), S.K(64), S.D.(49), Y.O.(58), L.B.(50), E.B.(42), N.Ş.(43), F.P(52) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün belgesiz taşımacılık yaptığı belirlendi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK