Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta Bilal Ç. (32)’yi silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheliler Tahir Ç. (29) ve kardeşi Caner Ç. (24), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay önceki gece Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Ç.(32), otomobil ile evinin önüne gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Bilal Ç.’nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.