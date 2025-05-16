Olay, gece saatlerinde Alaca’nın Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kaldırıma çıkarak cadde üzerindeki iş yerine çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü bir süre bekledikten sonra tekrar otomobile binerek kaçtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille iş yerine çarptıktan sonra aracından inen sürücünün bir süre kazanın şokunu atmaya çalıştığı sonra da aracına binip uzaklaştığı görüldü.

Editör: İHA AJANS