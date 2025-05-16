KPSS şartının aranmadığı işçi alımı için başvurular 16 Mayıs tarihinde başlayıp 21 Mayıs tarihinde sona erecek.
Başvurular İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacak.
Uygulamalı mülakat tarihi İl Özel İdaresi tarafından duyurulacak.
BRANŞLAR NELER?
Konkasör Operatörü, Excavatör operatörü, Tpograf, Greyder Operatörü, Dozer operatörü, Motor mekanik ustası, Silindir operatörü, Lastikli yükleyici operatörü, Oto elektrik ustası, tır şoförü,otobüs şoförü,kamyon şförü,bedenişçisi (çöptemizlik), bina ve mal bakıcısı, temizlik işçisi, temizlik işçisi (engelli)
Editör: NURDAN AKBAŞ