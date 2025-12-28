Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” belgesi aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kapsamlı bir denetimden geçirildi. Bakanlık tarafından görevlendirilen denetim ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda kurum, bu belgeyi almaya hak kazandı.

Program çerçevesinde yapılan denetimde; işyeri politikaları ve kurumsal yapı, fiziki çevre koşulları, sağlıklı yaşam tarzı uygulamaları, kişisel sağlık becerileri, sunulan sağlık hizmetleri ve çevresel etki gibi başlıklar ayrıntılı şekilde incelendi.

Denetimler sonucunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde bu belgeyi almaya hak kazanan ilk kurum oldu. Elde edilen başarının, kurum yöneticilerinin kararlı yaklaşımı, personelin aktif katılımı ve kurum kültüründe sağlıklı yaşam bilincinin yerleşmiş olmasının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Belge, İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi adına Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’a takdim edildi.

Muhabir: Haber Merkezi