

Kastamonu'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi kapılarını kayak severlere açtı. Kar yağışının ardından sezonun başladığı Yurduntepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden bazı vatandaşlar kayak yaparken bazı vatandaşlar ise kızakla kayarak karın tadını çıkardı. 5,6 kilometrelik pistiyle her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu il merkezine 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a yaklaşık 450 kilometre mesafede bulunuyor. Çevre illerde yaşayan vatandaşlardan da yoğun ilgi gören Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerde bu yıl itibarıyla ücret alınmayacak.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki 2026 yılı için kayak takımı kiralama bedeli bin 500 lira, snowboard kiralama bedeli bin 500 lira, kızak kiralama bedeli 300 lira, günlük teleferik kullanımı bin 400 lira, teleferik tek çıkış 300 lira baby lift kullanımı ise 500 lira olarak belirlendi.

Sezonun ilk gününde Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar ise hem manzarayı hem de kayak merkezini çok beğendiklerini söyledi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı