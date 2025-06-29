Çorum’da merkez ilçeye bağlı Saray Köyü’nde tarım arazilerinde çıkan yangına, biçerdöver kontrolü için bölgede bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın tüpleri kullanılarak alevlerin büyümesi önlenmeye çalışıldı.

Yangın sırasında bölgede bulunan İl Müdürü Hasan Taş, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Taş, tarım arazilerinin korunmasının önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşların yangın riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Tarım alanlarının korunması ve yangınların önlenmesi için yetkililer, vatandaşları gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Muhabir: Haber Merkezi