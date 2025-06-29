Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 2024–2025 üretim sezonuna yönelik yürüttüğü demonstrasyon çalışmaları kapsamında, Uygulama Bahçesi’nde Anka 13 buğday çeşidinin hasadı başarıyla gerçekleştirildi. Çalışma, ilin iklim koşullarına uyum sağlayabilen ve yüksek verim potansiyeli taşıyan çeşitlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ve teknik personelin katılımıyla yürütülen uygulamada, dönüme 17 kilogram ekim normu uygulanarak herhangi bir sulama programı yapılmadan dönüme 533 kilogram verim elde edildi. Bu sonuçlar, iklim değişikliğiyle birlikte artan su kısıtı koşullarında üreticilere önemli bir alternatif sunuyor.

Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, demonstrasyon çalışmasının üreticilere yol gösterici nitelikte olduğu vurgulanarak, “Bu uygulama, sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretim hedeflerimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi