Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan ile birlikte Çınar Aile Sağlığı Merkezi ve Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen saha ziyareti kapsamında ilk olarak Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimleri ve sağlık personeli ile bir araya gelindi. Sağlık çalışanlarının talep, öneri ve ihtiyaçlarını birebir dinleyen heyet, merkezde sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliği ve sürekliliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan İl Sağlık Müdürü Zehir, vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasında büyük rol oynayan sağlık çalışanlarının özverili gayretlerine dikkat çekerek, tüm personele teşekkürlerini iletti. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin yerinde izlenmesi ve mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

Heyet, daha sonra Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek istasyonda görev yapan sağlık personeliyle bir araya geldi. Acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, kapasitesi ve saha koşulları hakkında bilgiler alan Prof. Dr. Zehir ve beraberindeki yöneticiler, personelin görüş ve önerilerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür ziyaretlerin, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmanın yanı sıra çalışanlar arasında güçlü bir iletişim ve motivasyon ağı kurmaya katkı sağladığına inandıklarını belirten Zehir, “Sahadan gelen geri bildirimlerin, hizmet sunumunun geliştirilmesinde rehber niteliğinde olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR