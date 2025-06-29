6 Şubat 2023 depreminin ardından, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü, bu kez Çorumlu ressam ve sanat terapisti Şahika Çağlar öncülüğünde Hatay’da hayat buldu. Ankara merkezli Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’nın çalışmaları, Hollanda’dan gelen gönüllülerle birleşince, ortaya çocukların hayal gücünü renklendiren, kadınların yaşamına dokunan örnek bir dayanışma hikâyesi çıktı.

Depremden iki ay sonra başlatılan projeyle, afet bölgesine ulaşan ekipler çadır kentlerde çocuklarla birlikte resimler yaptı, duygularını ifade etmelerine alan açtı. Umudu simgeleyen güneşler, kuşlar ve çiçekler çizildi; çocuklar sevdiklerini göçmen kuşlarla geri getireceklerine inandı.

Bu çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflar ve çocukların çizimleri, Hollanda’nın Deventer kentinde 10 metrelik bir kolajla sergilendi. CDS – Stads Academie ve Vrouwen voor Elkaar Vakfı desteğiyle düzenlenen sergi, 6 Şubat anma etkinliklerinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

ABD PROJESİYLE YENİ BİR AŞAMA

2024 Mayıs ayında proje, ABD Büyükelçiliği’nin desteklediği #BenBuradayım kampanyası kapsamında Hatay’da tekrar hayata geçirildi. Bu kez konteyner kentlerde süren yaşam koşulları gözlemlendi, çocuklarla üç hafta süren yoğun sanat terapisi uygulandı. Yaklaşık 3.000 çocuğa ulaşıldı.

Ortaya çıkan eserler Ankara’da ve yurt dışında çeşitli etkinliklerde sergilendi. Renkli kuş figürleri, çocukların mesajlarını, düşlerini ve sevgilerini dünyanın dört bir yanına taşıdı. Proje zamanla fuarlardan kitap satışlarına, anma gecelerinden kültür etkinliklerine kadar geniş bir destek ağı oluşturdu.

SOSYAL MERKEZE DÖNÜŞEN DAYANIŞMA

2025 yılı itibarıyla Hollanda’daki sosyal merkez modelinden esinlenilerek Hatay’ın Serinyol Mahallesi’nde, El Ele Dayanışma Derneği ile birlikte Anne-Çocuk Kültür Evi açıldı. Türkiye’den hayırseverlerin katkısıyla hayata geçen merkezin açılışı 20 Haziran 2025’te yapıldı.

Açılışa bölge halkının yanı sıra Dernek Başkanı Eyhem Asker ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da katıldı. Şu anda 60 çocuk, profesyonel eğitmenlerle yaz okuluna devam ediyor. Anneler ise çocuklarını güvenle bırakıp meslek ve beceri kurslarına katılabiliyor.

“SANAT, UMUDU TAŞIR”

Projeyi yürüten Şahika Çağlar, sanatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda onarıcı ve dönüştürücü bir güç olduğuna dikkat çekerek, “Bir resim bazen bir çocuktan bir kıtaya umut taşır” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK