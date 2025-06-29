Moderatörlüğünü Av. Ahmet Özdel’in yaptığı panelde Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, Gazeteci-Yazar ve Halk TV programcısı Bahadır Özgür ve Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda tarihteki Alevi katliamlarına dikkat çekilirken, 1980 yılında Çorum'da yaşanan katliamda yaşamını yitirenler bir kez daha anıldı.

İlk sözü alan Gazeteci-Yazar Halk TV programcısı Bahadır Özgür, Osmanlı döneminde yaşanan Alevi katliamlarına dikkat çekerken, 1980'de Çorum'da yaşanan katliam ile birlikte 12 Eylül darbesine giden sürecin önünün tamamen açıldığını söyledi.

2024 yılında 8.5 milyar insanın yaşadığı dünyada 4.5 milyar kişinin sandık başına gittiğini, diğer ülkelerde genelde bir değişim olmazken, Türkiye'de ise tarihsel bir gelişmeye tanık olunduğunu anlatan Bahadır Özgür, 19 Mart'ta yaşanan gözaltı ve tutuklamalarla ülkenin bir uçurumun kenarına sürüklendiğini söyledi.

“Çorum katliamı, bugünkü rejimin neyin üzerine basarak yükseldiğini gösteren acı bir olaydır” diyen Özgür, AKP’nin 12 Eylül darbecilerinin açtığı yoldan ilerleyerek iktidara geldiğini söyledi.

Hakkı Özdal ise ülkede 1970’li yılından başlayarak, günümüze uzanan olayların çok iyi irdelenmesi gerektiğini dile getirirken, Çorum katliamında yaşamını yitiren yurttaşların unutulmaması gerektiğini ifade etti. 24 Ocak 1980 ekonomi kararları ile bugün uygulanan Şimşek programının arasında büyük bir benzerlik olduğunu ifade eden Özdal, 80 öncesi gelişen işçi-emekçi mücadelesi ve toplumsal muhalefetin bastırılması için bir takım katliamlar tertiplendiğini kaydederek, Maraş, Sivas ve Çorum’da yaşanan katliamlarla birlikte Türkiye’nin adım adım 12 Eylül’e sürüklendiğini söyledi.

İşçi ve emekçilerin ne zaman bir uyanış içine girse egemen sınıfların halkı sindirmek için bir dizi katliam tertiplemekten geri durmadığını kaydeden Özdal, “12 Eylül’den sonra özellikle 89 bahar eylemleriyle gelişip büyüyen bir sınıf hareketi vardı. Bu hareketin önü de Madımak katliamı ile kesilmek istendi” ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise konuşmasında Alevilerin bu ülkede barış, kardeşlik ve sevginin egemen olmasını istediğini, bu tüm bunlara rağmen Alevilerin isteklerinin gözardı edildiğini, tek isteklerinin bu ülkede eşit yurttaş olmak, cemevlerinin ibadetname olarak görülmesini istemek olduğunu dile getirdi. Geçmez, “Buradan bir kez daha sesleniyorum; gelin yüzleşelim” diye konuştu.

PANELE YOĞUN KATILIM

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde düzenlenen panele CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, DEM Parti İl Başkanı Hasan Satılmış, Hacı Bektaş Veli Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, DİSK Emekli Sen Temsilcisi Hikmet Aydın, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, çeşitli dernek ve sendika temsilcisi ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi