Ortasında Saat Kulesi, çepeçevre Yeni Hamam, Belediye Taş Binası, (ileride restore edilecek) Güpür Hamamı, Dar Arasta, Ulucami, Çöplük Çarşısı, Taş Bina ve Velipaşa Hanı ile çevrili Çorum’un tarihi Hürriyet Meydanı, Çorum Belediyesi’nin başarılı bir meydan düzenlemesi olarak Çorumluların yüzünü ağartıyor.

Şimdi, bu görkemli meydana yakışır bir bina daha ortaya çıktı; eski Merih Oteli’nin yerine yapılan Ahlatcı Kuyumculuk’un yeni binası…

Çorum’un “yüz akı” Ahlatcı Holding, asıl iştigal alanı kuyumculuk ve döviz sektöründe de, ülkemizin en büyük mağazalarına sahip…Saat Kulesi’nin karşısına “özgün” bir projeyle gerçekleştirilen yeni bina da, hem Ahlatcı’nın büyüklüğüne, hem de meydanın tarihi özelliğine çok yakıştı.