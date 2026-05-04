Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın eşi Sibel Ahlatcı’nın teyzesi Ayten Kuşçu’nun cenazesi, bugün Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

86 yaşında hayata veda eden Ayten Kuşçu’nun cenaze namazı, her ikisi de 80 yaşında olan Mustafa Emil ve Mehmet Yılmaz’ın cenaze namazlarının ardından kılındı.

Cenaze namazına, YRP Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Çorum’un önceki Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, SP İl Müfettişi Faruk Cıdık, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve CHP önceki İl Başkanı Osman Samsunlu ile her üç aileden kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler.