Kırmızı-siyahlılara tarihinin en farklı galibiyetini getiren golleri Sinan (3), Eren (2), Emre Öztürk, Gökhan, Suat ve Atakan Cangöz attı.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu ***, Denizcan Şahin ***, Baykal Tuna ***

4.HAKEM: Veli Karakaya

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali **, Serkan ** (Dk. 61 Mustafa Emre **), Erkan ** (Dk. 61 Mertcan **), Salih Zafer ***, Emre Öztürk ***, Atakan Cangöz ***, Eren *** (Dk. 74 Timur *), Atakan Akkaynak ***, Sinan ****, Gökhan *** (Dk. 74 Selim *), Suat ** (Dk. 68 Hurşit *)

YEDEKLER: Bayram, Mahmut Eren, Sabrican, Ferhat, Mustafa Eren.

TEKNİK SORUMLU: Coşkun Eminoğlu

TARSUS İDMANYURDU: Serhat Efe *, Yusuf Eren * (Dk. 74 İsmail Arda *), Yusuf Atım * (Dk. 74 Ege Can *), Emre Kara *, Tugay *, Kayra Can * , Yunus Öztürk * (Dk.57 Sarp Ufuk *), Kerem * (Dk. 46 Mehmet Sinan *), Mert *, Mohammad *, Furkan * (Dk. 28 Zafer *)

YEDEKLER: İsmail Arda, Ege Can, Zafer, Mehmet Sinan, Yunus Davarcı, Anıl, Sarp

TEKNİK SORUMLU: Sinan Atım

GOLLER: Dk. 5, 54 ve 59 Sinan, Dk. 12 ve 53 Eren, Dk.16 Emre Öztürk, Dk. 23 Gökhan, Dk. 37 Suat, Dk. 64 Atakan Cangöz.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 31.hafta maçında konuk ettiği Tarsus İdmanyurdu’nu 9-0 yenerek liderliğini sürdürürken, tarihinin de en farklı galibiyetini aldı.

Dün, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı 8 bin civarında Çorumlu sporsever izledi. İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu’nun yönettiği maçta baştan sona üstün oynayan Çorum FK, 5.dakikada Sinan Kurumuş, 12.dakikada Eren Aydın, 16.dakikada Emre Öztürk, 23.dakikada Gökhan Karadeniz ve 37.dakikada Suat Kaya’nın attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren Çorum temsilcisi53.dakikada Eren Aydın, 54 ve 59.dakikalarda Sinan Kurumuş ve 64.dakikada da Atakan Cangöz’le olmak üzere 4 gol daha bulup, sahadan 9-0 galip ayrıldı.

Tarihinin en farklı galibiyetini alan Çorum FK, puanını 60’a yükseltip liderliğini sürdürürken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle, altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla ligde kalma mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu 21 puanla düşme hattında kaldı.

Maçtan sonra Tarsus İdmanyurdu’nu alkışlayan Çorum FK taraftarı, profesyonel futbolculuk karilerindeki ilk maçına çıkan Tarsus İdmanyurdu kalecisi Serhat Efe Öz’ü tribüne çağırıp alkışladılar.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 5: GOL: Çorum FK gölü buldu. Soldan çizgiye inen Eren'in ortasında Sinan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0.

DAKİKA 12: GOL! Fark ikiye çıktı. Sağdan Suat ortaladı, altı pasta bu kez Eren kafayı vurdu: 2-0.

DAKİKA 16: GOL! Fark üçe çıktı. Sağdan Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Emre kafayla ağlara gönderdi: 3-0.

DAKİKA 23: GOL! Dört oldu... Köşe vuruşu paslaşarak kullanan Gökhan, topla ikinci buluşmasında, sağ çaprazdan harika vurdu: 4-0.

DAKİKA 37: GOL! Çorum FK durumu 5-0 yaptı. Gökhan’ın pasında topla buluşan Suat, ceza sahasında, penaltı noktasının sağından, yerden plase bir vuruşla kaleci Serhat Efe’yi avladı: 5-0.

DAKİKA 53: GOL! Atakan Cangöz’ün ara pasında, yayın solundan içeri giren Eren yerden bir vuruş yaptı: 6-0.

DAKİKA 54: GOL! Soldan Eren’in yerden altı pasa çıkarttığı topu Sinan kaleye gönderdi: 7-0.

DAKİKA 59: GOL! Gökhan’ın pasında, Sinan sağ çaprazdan vurdu:8-0.

DAKİKA 64: GOL! Bu kez Atakan Cangöz attı. Ceza yanının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Atakan, harika bir vuruşla topu barağın üzerinden ağlara gönderdi: 9-0.

DAKİKA 79: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Hurşit'in yerden altı pasa gönderdiği topu Sinan boş kaleye atamadı, üstten aut.

Dakika 86: Çorum FK atağında, Atakan Cangöz ceza yayından çok sert vurdu, kaleci Serhat üzerine gelen topu iki hamlede kontrol edebildi.

(Hüseyin AŞKIN)