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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde hazırlanan protokol, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın arasında imzalandı. Protokole göre restorasyon maliyetinin yarısı Bakanlık tarafından yarısı da Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.

Çorum Valiliğindeki protokol imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Keser katıldı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çok önemli bir ana şahitlik ettiklerini belirterek “Ülkemizin, şehrimizin kültürel varlıklarının korunması adına çok önemli bir adımı atıyoruz. Tarihi Çorum Kalesi Restorasyonu projemizle ilgili olarak Bakanlığımızdan aldığımız destekle ilgili işbirliği protokolü imza törenindeyiz. Bu işbirliğini çok önemsiyoruz. Kültürel varlıklarımızın tekrar ayağa kaldırılması, ihyası noktasında bizlere destek olmaya devam ediyorlar. Sayın Bakanımızın nezdinde tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hususen de tüm bu güzel hizmetlerin başında yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“1100 YILLIK SELÇUKLU MİRASI TARİHİ BİR YAPI”

Tarihi Çorum Kalesi’nin büyük bir hazine olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Kalemiz, 1100 yıllık Selçuklu mirası tarihi bir yapı. Elimizde bir hazine var ve biz bu hazineyi değerlendiremiyor idik. Attığımız seri adımlarla şehrin tarihi yapılarının ayağa kaldırılması, adeta şehrin ruhunun yeniden hayat bulması noktasında çalışmalarımızdan birini de Kale’de yapmak istedik. Öncelikle bedenleri ile ilgili projemizi hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan onaylarını aldık. Sonrasında da Kale’nin iç kısımlarında yer alan 3 tarihi-kültürel varlığı koruyup diğer yapıları yıktık. Tarihi hiçbir özelliği olmayan 39 yapıyı yıktık.

Şimdi de tarihi varlıkların ihyası noktasına gelmiş durumdayız. Tüm prosedürleri tamamladık. Bakanlığımızdan da inşallah yüzde 50 hibe desteği alacağız. Kalan kısmını da Çorum Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Kalenin bedenlerini en kısa sürede, bugün imzaladığımız protokol muvacehesinde en kısa sürede onaracak, şehrin, turizmin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

KALE MESCİDİ DE RESTORE EDİLECEK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, protokol imza töreninde bir müjde daha verdi. Vakıflar Bölge Müdürü ile yaptığı görüşmede tarihi kale içerisinde yer alan mescidin de restorasyonunun başlayacağı müjdesini veren Aşgın, kale bedenleri ile birlikte bu tarihi mescidin de onarılacağını vurguladı. Başkana Aşgın, “Kale bedenlerinin restorasyonu başladığında mescidin de restorasyonu aynı anda başlayacak. Böylece hem kalenin bedenleri ihya olacak hem de orada tarihe şahitlik etmiş olan o mescidimiz de tarihi misyonuna kavuşmuş olacak. Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye şehir merkezi ve ilçelerdeki, köylerdeki ata yadigarı tarihi eserlerin tekrar hayat bulması için büyük gayret gösterdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.