Brent petrol fiyatlarında değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzinde yaşanan inişli çıkışlı grafiğin ardından bu kez motorin grubu için zam haberi geldi.

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına yeni bir düzenleme yolda. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İŞTE ÇORUM'DA GÜNCEL FİYATLAR

Benzin 55.49 TL

Motorin 56.49 TL

LPG 27.37