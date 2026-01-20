Şehir merkezine yakın bir konumda olması sebebiyle vatandaşların nefes alma noktalarından biri olan Çorum Barajı'nın çevresi yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Kentte son günlerde etkisini arttıran soğuk hava dalgası sebebiyle baraj gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası olan baraj gölü havadan görüntülendi.

ATV'leri ile baraj bölgesine gelen vatandaşlar ise karla kaplı arazide karın tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı