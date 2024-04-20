Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adanaspor ile kritik bir maç oynayacaklarına dikkat çekerken, taraftarlardan takımlarına destek olmalarını istedi.

Ahlatcı Çorum FK’nın geldiği noktada büyük payı bulunan teknik direktör Serkan Özbalta, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, Pazar günkü maçın hem play-off hattını, hem de düşme hattını çok yakından ilgilendirdiğine vurgu yaparken, bu yüzden zorluk derecesi yüksek bir maç olacağını kaydetti. Adanaspor’un hem iyi bir oyuncu grubunun yanı sıra Kemal Kılıç gibi çok tecrübeli bir teknik direktöre sahip olması nedeniyle ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunun altını çizen Serkan Özbalta’nın açıklaması şöyle: “Takımların bir kısmının sezonun play-off bandının, bir kısmın da alt gruptan kurtulup yukarı doğru ivmelenme gayreti içerisinde olduğu bir evredeyiz. Oynayacağımız müsabaka bu anlamda her iki takım açısından önemli.

Adanaspor, hem oyuncu grubuyla, hem de tecrübeli bir çalıştırıcıya sahip olması açısından son derece ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir ekip. Oyuncularımız bu durumun farkında ve bugüne kadar gösterdikleri zihinsel dayanıklılığı daha disiplinli ve coşkulu bir şekilde sahaya yansıtacaklar.

Taraftarlarımızın bize her zaman olduğu gibi koşulsuz kabul ve destek ile yanımızda olmalarını istiyoruz.”