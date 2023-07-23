Tahmini Okuma Süresi: dakika

Pendikspor ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tahsin Tam, kampın oldukça verimli gittiğini söylerken, Ankaragücü ile Pendikspor ile oynanan hazırlık maçlarında takımdaki eksiklikleri gördüklerini söyledi. Bolu kampında aralarına yeni katılan oyuncuların durumları hakkında da gelen soruya içtenlikle cevap veren Tam, “Kampta aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onların kuvvet antrenmanlarını yaptırarak hazırlık süreçlerini biraz hızlandırarak takımımızla aynı seviyeye getirmeye çalıştık. Onlarda uyumlu bir şekilde kendilerine hazırladığım antrenman programına sadık kaldılar. Şuan herşey iyi durumda” dedi.

‘ÜÇÜNCÜ ETAPTA

2 HAZIRLIK MAÇI

DAHA YAPACAĞIZ’

İkinci etap sonunda oyuncularına 2 gün izin verdiklerini belirten Tahsin Tam, “Pazar günü (dün) Bolu Koru Otel’de tekrar toplanıp üçüncü etap hazırlıklarımıza başlayacağız. Burada da iki hazırlık maçı yapacağız. Biri Bodrumspor, diğeri de Bandırmaspor. Bu maçlarla birlikte lige daha hazır hale gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTARIMIZ

BİZE İNANSIN’

Açıklamalarının sonunda taraftara da mesaj gönderen deneyimli teknik adam, “Çorum’a ilk imzayı attığım günde kendime ve ekibime güveniyordum. Bu güvenin yanı sıra taraftarımızdan da şampiyonluk yolunda destek istemiştim. Onlarda sağolsun sezon sonuna kadar bizi desteklediler. Bize onlara şampiyonluğu hediye ettik. Buradan yine Çorum FK taraftarına sesleniyorum bize inansınlar, bize güvensinler. Nasıl onları geçen sene mahcup etmediysek bu sene de mahcup etmeyeceğiz. 1.Lig’de elimizden gelen mücadeleyi verip taraftarımızı ve camiamızı mutlu edecek skorları alacağız” dedi.

Transfer sorularını da cevaplayan Tam, “Çorum FK’da transfer hiçbir zaman bitmez. Bu hazırlık maçları bize done verecek. Bu maçlar sonunda eksik gördüğümüz ihtiyaç gördüğümüz noktalara transfer yapabiliriz. Dediğim gibi son 2 hazırlık maçında da oyuncularımın son durumlarını görmemiz lazım.

Bizde taraftarlar gibi yeni sezonu iple çekiyoruz. Hep birlikte safları sıklaştırarak heyecanla yeni sezonu bekliyoruz. Umarım yeni sezonda herkesin mutlu edeceği skorlar ve sonuçlar alarak sezonu tamamlarız.

Tuzlaspor bu ligin oturmuş kadrosuna sahip bir akım. Biz bütün takımlarla oynayacağız. Biz rakiplerimize bakmıyoruz kısacası. Biz ne durumdayız onla ilgileniyoruz. Tuzla da bu rakiplerden bir tanesi. Nasıl geçen sene saha içinde kaldık. Bu sene de saha içinde kalıp rakiplerimizin saha dışı sorunlarına bakmadan yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.