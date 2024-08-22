Yeni sezona 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisi ile başlayan Ahlatcı Çorum FK’da, Karagümrük beraberliği sonrası taraftarların transfer beklentisi arttı.

Geçtiğimiz sezon play-off yarı finali oynayan Ahlatcı Çorum FK, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor’a 3-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, ikinci hafta maçında ise sahasında bir diğer İstanbul temsilcisi Karagümrük FK ile 2-2 berabere aldı. Alınan kötü sonuçlardan ziyade oynanan futbol taraftarları endişelendirmeye başladı. Son günlerde gerek teknik direktör Serkan Özbalta, gerekse futbolcular sosyal medyada eleştirilirken, takımın bu gidişle küme düşebileceği bile yazılıyor.

Yaşanan bu endişe sonrası birçok taraftar mutlaka 2-3 takviye yapması gerektiği noktasında fikir birliğine vardı. Aksi halde Çorum FK’yı kötü günlerin beklediğine işaret eden taraftarlar, yönetimin en geç 4.hafta oynanacak olan Sakaryaspor maçı öncesi eksik bölgelere transferi bitirmesi gerektiğini savundu.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, iş dünyasının da Ahlatcı Çorum FK’ya destek olması gerektiğine vurgu yaparken, Başkan Oğuzhan Yalçın ve yönetimin yalnız bırakıldığını hatırlattılar.