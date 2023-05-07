Deplasmanda Menemen Belediyespor ile oynanan karşılaşmayı kırmızı siyahlı taraftarlarla birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da izledi.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 36.hafta maçında konuk olduğu Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Çorum Belediyesi, Çorum FK’nın deplasmanda oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan yayınladı. Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan taraftarlar dev ekranda maçı izledi. Maç heyecanına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ortak oldu.

(Haber Merkezi)