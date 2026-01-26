Oda Başkanı Özkan Şanal, tütün ve alkol satışı yapan esnafın mağduriyet yaşamaması adına başvuruların 31 Mart 2026 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Şanal, ayrıca süre uzatım işlemlerinin zamanında yapılmaması halinde yasal yaptırımlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekti.

2026 yılı TAPDK sigara satış belgesinin 4 bin 240 TL, alkol satış belgesinin 4 bin 240 TL, açık içki satış belgesinin 17 bin 704 TL, toptan satış belgesinin 82 bin 464 TL ve nargile sunum belgesinin 43 bin 64 TL olduğunu vurgulayan Özkan Şanal, her yıl olduğu gibi bu yıl da vakti olmayan üyeler için oda olarak kolaylık sağladıklarını söyledi.

“Üyelerimiz odamızla iletişime geçerek TAPDK belgelerinin takibini yaptırabilir, banka işlemlerini bizim aracılığımızla tamamlayabilirler. Belgeleri hazırlandıktan sonra kendilerine ulaştırıyoruz” diyen Oda Başkanı Şanal, tüm oda üyesi esnafı son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaya davet etti.

