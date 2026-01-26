Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nün ileri gelenlerinden, merhum Gazi Şahin’in (Gazi Guzu) eşi, Danimarka’da ikamet eden Bayram Şahin hayatını kaybetti.

Veli, Fevzi, Özgür Şahin ile Sultan Erkan’ın anneleri olan Bayram Şahin’in cenazesi Danimarka’dan Türkiye’ye getirilerek önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi