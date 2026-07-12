İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimde fiziki standartları en üst seviyeye çıkarmak ve öğrencilere depreme dayanıklı, modern ve güvenli eğitim alanları sunmak amacıyla okul yenileme çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda 2026 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında “Yapımı Devam Eden İşler” arasında yer alan Tanyeri İlkokulu (Yık-Yap) projesi ile mevcut binanın yıkımının ardından modern kampüs inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Geleceğin teminatı çocukların çok daha konforlu, güvenli ve çağdaş bir ortamda eğitim alabilmeleri için yükselen yeni okul binasının 12 derslikli modern mimarisi, sosyal alanları ve yenilikçi eğitim donatılarıyla ilimiz eğitimine yeni bir vizyon kazandıracağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Yık-Yap” projelerinin deprem güvenliği ve eğitim kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Tanyeri İlkokulumuzun inşaat sürecini yakından takip ediyoruz. Bu modern eğitim yapısı, hem öğrencilerin güvenliğini sağlayacak hem de eğitimde kaliteyi ileriye taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ