Köy Muhtarı İlhan Topcu ve Mecitözü İlçesi Yukarı Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz’un öncülüğünde düzenlenen Aşure ve Birlik Kurbanı etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Köyde, birlik ve beraberlik ortamının pekişmesi, kazasız-belasız, sağlıklı, bereketli ve huzurlu günler yaşanması temennisiyle “birlik kurbanı” kesildi. Köy halkının katkılarıyla alınan kurbanlar; aydınlık ve bereketli, huzurlu günler dileğiyle kesilirken, aşure çorbası ile birlikte katılımcılara ikram edildi.

Köy parkında bir araya gelen katılımcılar, hep birlikte aşure ve kurban yemeğine kaşık salladı. Köy halkı, anlamlı bir etkinlik düzenleyen Muhtar İlhan Topcu’ya, Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Köy Muhtarı İlhan Topcu ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür geleneklerin sürdürüleceğini söyledi.

Buluşmaya CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP Mecitözü İlçe Başkanı Engin Coşkun ve yönetimi, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ömer Boyraz, Atiye Yaşar, Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Mecitözü Dernekleri Federasyonu (MECFED) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, köy muhtarları ile çok sayıda davetli, köy halkı katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR