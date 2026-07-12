Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İkizli Köyü'nde yeni mahsul buğdayın hasadının tamamlanmasının ardından geleneksel bulgur kaynatma mesaisi başladı.

Köy meydanlarında ve evlerin önünde kurulan büyük kazanlarda kaynatılan buğdaylar, daha sonra güneşte kurutulmak üzere seriliyor. Kuruma işleminin ardından değirmenlerde öğütülen buğdaylar, doğal yöntemlerle hazırlanan köy bulguruna dönüştürülüyor.

Yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bulgur yapım geleneği, bu yıl da imece usulüyle yaşatılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar gün boyu sürerken, köy halkı kışlık bulgur hazırlığı için el birliğiyle çalışıyor. Köy sakinleri, geleneksel yöntemlerle hazırlanan bulgurun hem lezzeti hem de besin değeri açısından sofraların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade ediyor. Ayrıca bu imece kültürünün komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu belirtiyorlar.

Hasat mevsimiyle birlikte İkizli Köyü'nde yükselen kazanlardan çıkan buhar, yalnızca bulgur hazırlığının değil, nesilden nesile aktarılan köklü bir kültürel mirasın da simgesi olmaya devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi