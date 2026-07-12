HİTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baykasoğlu, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde faaliyet gösteren Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG), makine, enerji, metalürji ve malzeme, endüstri, kimya, maden, tekstil ve inşaat mühendisliği alanlarında TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin bilimsel değerlendirme ve izleme süreçlerini yürütüyor.

Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu da Danışma Kurulu üyesi olarak mühendislik alanındaki araştırma projelerinin değerlendirilmesi ve izleme süreçlerine katkı sağlayacak.

Konuya ilgili yapılan açıklamada: “Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

Muhabir: SELDA FINDIK