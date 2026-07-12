Vali Ali Çalgan, merkeze bağlı Düvenci beldesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Vali Çalgan'a Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın da eşlik etti.

Vali Çalgan, belde ziyareti kapsamında Mimar Sinan Camii, Diyanet Gençlik Merkezi ve Devlet Su İşleri tarafından yapımı gerçekleştirilen taşkın koruma kanalında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Çalgan, beldede devam eden yatırımları yerinde değerlendirdi.

Düvenci’deki kamu yatırımları ve hizmet alanlarını inceleyen Vali Ali Çalgan’ın ziyareti, kurum yetkilileriyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Programa ayrıca İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İdare Denetim Müdürü Çetin Çalık ile KÖYDES Müdürü Nuri Eser de katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi