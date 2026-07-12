İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yaz okulları kapsamında açılan Temel Robotik Kodlama Kursu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulları kapsamında, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nde Temel Robotik Kodlama Kursu devam ediyor.

Kursu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencilerle sohbet ederek teknoloji, bilim ve üretime yönelik çalışmalarını inceledi. Öğrencilerin ortaya koyduğu projeler hakkında bilgi alan Çağlar, gençlerin robotik kodlama alanındaki ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cemil Çağlar, geleceğin yazılımcıları ve mühendisleri olma yolunda önemli adımlar atan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanmasını hedefleyen ücretsiz kursların, gençlerin hem eğlenerek öğrenmelerine hem de geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunduğunu bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi