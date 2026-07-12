Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında verilen eğitimlerin tüm barolarda eşit, nitelikli ve uygulamaya dayalı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Ankara'da iki gün süren programın son etabına 66 barodan çok sayıda avukat katıldı.

Eğitimde Çorum Barosu'nu ise Av. Hazal Öztürk ile Av. Doğukan Dağlı temsil etti. Programı başarıyla tamamlayan iki avukat, sertifika almaya hak kazandı.

Eğitime ilişkin değerlendirme yapan Av. Hazal Öztürk, CMK uygulamalarında ortak standart oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, “Bu eğitimler, kişilerin adil yargılanma hakkının korunması ve savunma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. CMK kapsamında görev yapan avukatların, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde üstlendikleri müdafiilik görevini daha etkin, bilinçli ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmeleri gerekiyor. Bu nedenle eğitimlerde aktarılan bilgi ve uygulama örneklerinin mesleki açıdan son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Uygulamada yaşanabilecek hak ihlallerinin önlenmesi, avukatların süreçlere daha donanımlı şekilde katılması ve meslektaşlar arasında uygulama birliğinin güçlenmesi bakımından verimli bir program oldu” dedi.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpçı ise TBB tarafından yürütülen programın savunma hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi hedeflediğini vurgulayarak, “CMK eğitimlerinin standart, güncel ve uygulamaya dönük şekilde verilmesi hem meslektaşlarımızın bilgi birikimini güçlendirecek hem de vatandaşlarımızın adalete erişimine önemli katkı sağlayacaktır. Programı başarıyla tamamlayan meslektaşlarımızı tebrik ediyor, edindikleri bilgi ve deneyimlerin Çorum Barosu'na ve savunma hizmetlerinin kalitesine değer katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi