Çorum’da 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğretmenler, Çatak Tabiat Parkı’nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın da katıldığı etkinlikte öğretmenler, doğayla iç içe vakit geçirerek yılın yorgunluğunu attı. Eğitim camiasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen programda öğretmenler, temiz hava ve doğal ortam eşliğinde moral depoladı.

Etkinlik sonunda, yıl boyunca fedakârca görev yapan öğretmenlere emekleri dolayısıyla teşekkür edilerek sağlıklı ve huzurlu bir tatil dönemi temennisinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi