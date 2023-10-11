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CHP'de genel başkan adayı olan Özgür Özel'in son anda çekileceğini iddia eden Tanju Özcan “Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olacağı bir kurultayın yaşanabileceğini düşünüyorum. Özgür Özel düzgün bir insan ama İmamoğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'na karşı şansı daha yüksek. Duyumlarım bu yönde” diye konuştu.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. Böylece Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşmiş oldu. Özcan’ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı’ndaki fotoğrafının duvardan indirilerek çöpe atıldığı görüntüler gündem oldu.

Ece Üner ile tv100 Ana Haber'e bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden ihraç kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“CHP'DE MERTÇE SİYASET YAPILAMAZ HALE GELİNDİ”

"Hakim bana göre haksız olarak davayı reddetti. Bugün beni en çok üzen Kılıçdaroğlu hayranı meclis üyesinin, bu partide gençlik kolu başkanı, ilçe başkanı, il başkanlığı, belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış birinin resmini üzerine altı okla birlikte çöpe atmasıdır. Bu altı okunun çöpe atılmasının resmidir. CHP'de belli grupların bana karşı duyduğu öfke ve kinin resmidir. CHP'de mertçe siyaset yapılamaz hale gelindi.

“KÖROĞLU'NUN TORUNLARI BENİ

KILIÇDAROĞLU'NA YEDİRMEYECEK”

Yüzde 90 ihtimalle yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. Köroğlunun torunları beni Kılıçdaroğlu'na yedirmeyecekler. Bolu'yu gerçek CHP'li, Atatürkçü, sosyal demokrat bir başkan yürütecek. Geçen seçimde aldığım yüzde 52'den daha fazla oy alacağım.

“HALK KEMAL BEY'E GÜVENMEDİ”

Seçim halk Kemal Bey'e güvenmediği için kaybedildi. 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı getiren tuhaf bir sistem ortaya koydular.

“İSTANBUL DELEGESİ GEREKEN CEVABI VERDİ”

(Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır) Cemal Canpolat'ı severim ama o sözlerin karşılığını dün o kongrede aldı. İstanbul'daki delegelerin nasıl parayla oy tercihlerini değiştirdiklerine de şahit olduk bu dönemde. CHP'de artık mertçe siyaset yapılamıyor. İstanbul delegesi gereken cevabı verdi.

(Mynet)