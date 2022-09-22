İl Genel Meclisi’nde Günay’a saldırıya tepki İl Genel Meclisi’nde Günay’a saldırıya tepki

2011 yılından bu yana dövme sektöründe hizmet veren Hüseyin Jassim, açılışta yaptığı konuşmada, hijyeni ön planda tutarak müşterilerine sağlıklı ve kaliteli hizmet verdiklerini belirterek,  “Yalnızca Çorum  değil, Amasya, Kırıkkale,Yozgat,Çankırı ,Samsun ,Kastamonu  ve Tokat’a da adımızı duyurduk. İnsanlar, kendi karakterlerini yansıtan sanatsal çalışmaları vücutlarına işlememizden son derece memnunlar. Artan talebi karşılamak ve insanları rahat bir ortamda misafir edebilmek adına biz de kendimizi ve stüdyomuzu yenileme kararı aldık” dedi.

(Tugay GÖKTÜRK)
 