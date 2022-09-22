2011 yılından bu yana dövme sektöründe hizmet veren Hüseyin Jassim, açılışta yaptığı konuşmada, hijyeni ön planda tutarak müşterilerine sağlıklı ve kaliteli hizmet verdiklerini belirterek, “Yalnızca Çorum değil, Amasya, Kırıkkale,Yozgat,Çankırı ,Samsun ,Kastamonu ve Tokat’a da adımızı duyurduk. İnsanlar, kendi karakterlerini yansıtan sanatsal çalışmaları vücutlarına işlememizden son derece memnunlar. Artan talebi karşılamak ve insanları rahat bir ortamda misafir edebilmek adına biz de kendimizi ve stüdyomuzu yenileme kararı aldık” dedi.

(Tugay GÖKTÜRK)

