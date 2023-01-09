Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye kazandırdıkları minibüs sayesinde eğitim gören öğrencilerin okullara ulaşımını sağladıklarını bildirdi.

Başkan İsbir konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “Havaların soğuması ile birlikte öğrenci kardeşlerimizin ulaşımda zorlandığını fark ettik ve başkanlığımıza ait minibüsümüzü ücretsiz olarak sabah, öğle ve akşam saatleri olmak üzere okul giriş ve çıkışlarında sevgili öğrencilerimizin hizmetine tahsis ettik. Bizler daima kendilerinin yanında olmaya devam edeceğiz, velilerimize ve çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



(Haber Merkezi)

