Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ankara'daki hizmet ziyaretleri kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı (TPAO) ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ortaköy Belediyesi ile TPAO arasında bir destek protokolü imzalandığı bildirildi.

Başkan Tanir İsbir, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Ortaköy ilçesinin tüm kurumlardan gelecek desteğe ve yeni projeler için kaynaklara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu kapsamda TPAO ile bir destek protokolü imzaladıklarını ifade eden İsbir, TPAO yetkililerine şahsına ve ilçesine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Başkan İsbir, Ortaköy için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ