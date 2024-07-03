AK Parti Genel Merkezi tarafından 30 Haziran- 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen Yerel Yönetimler Toplantısı’na katılan Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, ilçenin gerçekleştirilecek olan proje ve hizmetler hakkında bilgi vererek ilçenin taleplerini iletti.

Başkan İsbir, toplantıda Gıda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirerek ilçe halkının talep ve ihtiyaçlarını ileterek desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ