Çorum’un tanınmış simalarından, Köy Hizmetleri’nden emekli Taner Elbir (84) önceki gün saat 17.30 sıralarında, Kuşadası’nda yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum’un eski Sağlık Müdürlerinden merhum Dr. Hikmet Atay’ın eşi Dalmen Atay, merhum Tanzer Elbir ve merhume Hülya Aydın’ın ağabeyleri, Müge Cürün, Tayfun Elbir ve Tamay Elbir’in babaları olan Taner Elbir’in cenazesi, bugün İstanbul’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.