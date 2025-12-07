Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin festival kapsamında sahneleyeceği eserler öncesi Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve beraberindeki heyeti belediyede ağırladıklarını duyurdu.

Başkan Aşgın, “Kıymetli Genel Müdürümüz ve heyetine nazik ziyaretleri ve şehrimizin kültür-sanat hayatına katkıları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK