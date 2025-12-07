Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı ziyaret ederek kentte devam eden ve planlanan projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Görüşmede, Çorum’da yürütülen ve yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projeler ele alındı.

Başkan Aşgın, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Şehrimizde yapımına devam ettiğimiz ve başlayacağımız projelerle ilgili değerli Bakan Yardımcımızla istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri ve samimi destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

