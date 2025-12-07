AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, parti yöneticileriyle birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, hasta ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Başkan Yardımcısı Recep Özkaya ile birlikte Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muhammet Gömeç’i makamında ziyaret etti. Heyet, hastanede devam eden çalışmalar ve sağlık yatırımları hakkında Başhekim Gömeç’ten detaylı bilgi aldı.

Ahlatcı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Başhekimimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, hemşehrilerimize daha güçlü ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması için desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Milletvekili Ahlatcı ve beraberindeki heyet daha sonra hastanede tedavi gören vatandaşları ve görev başındaki sağlık personelini ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı, “Hemşehrilerimizin moraline katkı sunmak, sağlık çalışanlarımıza destek olmak için sahadayız. Tüm hastalarımıza Cenab-ı Hak’tan acil şifalar, özveriyle görev yapan tüm sağlık personelimize kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR