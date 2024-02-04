“Yüzyıllık Destan: “Ateş” isimli tiyatro oyununa eşlik etmek üzere Çorum’a geldi.

Ünlü oyuncu Genel Müdür Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyet Devlet Tiyatro Salonu'nda incelemede bulunduktan sonra Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Tamer Karadağlı, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Barış Erdenk rejisiyle sahnelediği, Haluk Özenç’in yazdığı ve Büyük Önder Mustafa Kemal’i Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer’in canlandırdığı “Yüzyıllık Destan: “Ateş” isimli tiyatro oyunu için ilimizde bulunduklarını vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatan oyun için ilimize gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve heyetini Belediye’de misafir etmekten duydukları mutluluğu dile getiren Başkan Aşgın: “5 yılda şehrimizde yaptığımız kültür ve sanat çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz Genel Müdürümüze ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.