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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Çorum FK, sahasında Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Tahsin Tam açıklamalarda bulundu. Tam, maça iyi başlayamadıklarını ve çok zor bir mücadeleden çıktıklarını belirterek, “Maça iyi başlayamayınca, temassız oynadığımız anlarda kaliteli futbolculara sahip olan rakibimiz attığı gollerle 3-0 geriye düşmemize neden oldu. Oyuncularımız reaksiyon gösterdi. Maçın başından sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. Ancak çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Jeneriklik goller oldu bugün. Rakibe karşı 3-0 geriye düşüp maçı çevirmek kolay değil. Ama istatistiklere baktığımızda her iki taraf da yüzde 50 topa sahip olma oranına sahip. Biz 19 tane şut atarken, rakip 17 tane şut atmış. Bizim 7 tane isabetli şutumuz var. Bir tane direkten dönen topumuz var. Eyüpspor'un 4 tane şutu gol olurken, birisi iptal edildi. Etkili oyunculara sahip olan rakibimize bu fırsatları vermemeliydik. Orta sayımız da rakibimizden daha fazla ancak istediğimiz sonucu elde edemedik” diye konuştu.

"SAYGIYI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Oyuncuları ve verdikleri mücadele ile gurur duyduğunu açıklayan Tam, “Bu küçümsenecek bir mücadele değil. Tabii ki sonuçta bizde insanız. 56 yıllık hayali olan bir takımın başına geldim ve başkanımız, yönetim kurulumuz, camiamız ve ben de teknik direktör olarak önemli bir başarıya imza atarak takımı 1. Lig'e taşıdık. Saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum. Çok emek veriyorum. Tekrar söylüyorum ben de insanım. En iyisini yapmak için mücadele ediyorum ama tekrar tekrar söylüyorum saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Büyük bir emek verdik. O emek de kolay değil. 20-21 yıldır kesintisiz teknik adamlık yapıyorum. Sürprizlerle bu görev bana gelmedi. Tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik. Üzücü bir durum. Bir teknik direktör doğal olarak maç devam ederken seyircilerin takımı daha çok desteklemesini bekler. Seyircilerimiz maç sonunda tepki gösterebilirler ancak maç devam ediyor. Eyüpspor gibi güçlü bir rakibe karşı 3-0'dan 3-2 gibi skoru getirme şansı yakaladık. Maçın bitmesine 5-6 dakika var. Futbolda her şey olabilir. 3-3 yapabiliriz. Maç bittikten sonra özeleştiriyi biz de kendimize dönük olarak yaparız. Seyircimizin de bize dönük bir eleştirisi varsa yapabilirler en doğal hakları. Buna da ben saygı gösteririm” ifadelerini kullandı.

"ÖZ ELEŞTİRİMİZİ YAPACAĞIZ"

Maçla ilgili gerekli analizleri yapacaklarını dile getiren Tam, “Maça iyi başlayamadık. Bunlar fazla fazla konsantrasyon mu buna sebep oldu yoksa ciddiyetsizlik mi bunu ben de çözemedim. Maça iyi başlayamamanın cezası bize ağır oldu. Maçta inanılmaz güzel goller oldu. Hatalar gollere neden oluyor. Bir yerde hata yaptık ki o golleri yedik. Analizimizi yapacağız. Özeleştirimizi de yapacağız” şeklinde konuştu.