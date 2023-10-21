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Heyecanla maçı beklediklerini kaydeden Tahsin Tam, “Eyüpspor ligin lideri. Kadro derinliği ve oynadığı oyun ortada. Olağanüstü kadro maliyeti olan bir takım. Birkaç yıldır bir üst lige çıkmak için maddi ve manevi önemli yatırımlar yapmış bir takım. Onların da kaliteli ayaklarla sonuca gittiklerini gördük. Bizde bu kaliteli ayakları durdurma yönünde analizlerimizi yaptık.

Ben, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Heyecanla maçı bekliyoruz. Taraftarımıza iyi bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle, tüm taraftarlarımızı Eyüpspor maçında tribünleri doldurmaya ve takımlarına destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.