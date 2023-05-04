Lider Çorum FK, İzmir ekibi Menemen FK ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı 36.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tedavileri tamamlanan Salih Zafer Kurşunlu ve Fatih Selimhan Solmaz’ın da katılımıyla antrenman tam kadro yapıldı.

Uzun bir aradan sonra tam kadro gerçekleştirilen antrenman, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahasında, saat 15.00’te başladı. Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından, yarı sahada oyun şeklinde geçti. Gol yiyen takımın değiştiği oyunda futbolcuların hayli neşeli oldukları belirtildi.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Menemen FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)