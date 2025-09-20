Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Arca Çorum FK'da kötü futbolun yanı sıra Vanspor karşısında alınan beraberlik ve sonrasında İstanbulspor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

İstanbulspor maçının son dakikalarında Kırmızı-Siyahlı taraftarların da istifaya davet ettiği Teknik Direktör Tahsin Tam'ın da takımdaki geleceği ciddi anlamda tartışılmaya başlandı.

Son 2 haftada kaybedilen 5 puanın faturası taraftar nezdinde Teknik Direktör Tahsin Tam'a kesilirken, yönetim nezdinde de karar aşamasına gelindi.

Edinilen bilgilere göre, bugün İstanbul'da kulübün sahibi Savaş Balçık ve Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Teknik Direktör Tahsin Tam'ın geleceği

ile ilgili nihai karar alınacak. Tahsin Tam ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakılırken, olası teknik direktör adayları görüşmelere başlandığı gelen haberler arasında.

Tam'ın durumunun saat 17.00'de yapılacak antrenman öncesinde netlik kazanması bekleniyor.