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Tam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını aktardı.

Sakaryaspor'un kaliteli oyuncuları kadrosunda bulunduran ama istediğini elde edememiş güçlü bir camia olduğunu vurgulayan Tam, "Sakaryaspor'a karşı maçımızın çok kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Buna dönük tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bugün içeride ilk defa aldığımız 3 puan açıkçası bizi çok mutlu etti. Camiamızın da böyle bir beklentisi vardı. Deplasman galibiyetlerimizden sonra iç sahada bir galibiyete de ihtiyacımız vardı. Çok şükür bugün muvaffak olduk. İnşallah bunun devamı gelecek. Disiplini elden bırakmadan, saflarımızı sıkılaştırarak çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.