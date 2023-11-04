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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'da Teknik Direktör Tahsin Tam maç sonu açıklamalarda bulundu. Konuşmasına yenilgiden dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek başlayan deneyimli teknik adam, maçın ilk 15 dakikasının ardından 2-0'lık skorla maçın kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. Hakemin de maça çok etki ettiğine vurgu yapan Tam, "İkinci devre bambaşka bir maç oldu bizim adımıza. Verilen yanlış kararlar maçın önüne geçti diye düşünüyorum. "O anda tepki verip soğukkanlılığımızı korumalıydık. Yediğimiz gollere baktığımızda, kontradan yakalandığımız pozisyonlar değildi. Takım olarak kendi yarı sahamızdaydık. Sayısal eksikliğimiz yoktu. Çok fazla pozisyon vermeden 3-2 yenildik. Gerçekten bizi çok üzdü ama böyle olmaması gerekiyordu. Hakem, şu, bu bir sürü mazeret üretilebilir ama 2-0'dan bir maç 3-2'ye dönüyorsa bu maç bana yazar” dedi.