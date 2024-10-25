Ahlatcı Çorum FK, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile yarın sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

CATIC İDMANDA

Edinilen bilgilere göre, tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Ahmet Said, Kadir ve Atakan Cangöz katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Amar Catıc ise antrenmana katıldı.

Isınma ile başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Serkan Özbalta, antrenmanın devamında Gençlerbirliği maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı. Taktik çalışmanın ardından idman yarı alanda oyunla sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği arasında 26 Ekim Cumartesi günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.